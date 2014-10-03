Яценюк просит церковь повлиять на боевиков на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Говоря о заложниках боевиков в Луганской и Донецкой областях, Яценюк отметил, что там сложилась критическая ситуация с правами и свободами.

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По его мнению, президент Украины Петр Порошенко, которого он проинформирует о нынешней встрече, тоже проведет встречу с Всеукраинским советом церквей для того, чтобы отдельно уделить внимание заложникам на Донбассе.

"Я отдельно имею обращение к Украинской православной церкви по поводу того, что у вас там есть влияние. Очень было бы важно, чтобы вы использовали свое влияние против тех, кто издевается над людьми, захватывает людей. Потому что мы туда достучаться не можем", - сказал премьер.

Кроме того, Яценюк сообщил, что сегодня проведет встречу с министром социальной политики для того, чтобы упростить и ускорить доставку гуманитарной помощи на Донбасс, на территорию, которая контролируется террористами.