Геращенко считает, что Россия не будет нападать на Украину с Приднестровья
По словам советника главы МВД, на территории Приднестровья располагаются небоевые военные части.
Нападение российской армии на Украину с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики маловероятен.
Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время онлайн-конференции на сайте ТСН.ua.
"С Приднестровья такое нападение маловероятно. Там находится лишь 2 тысячи военнослужащих Российской Федерации, которые несут охрану складов вооружения, что находятся там со времен Советского Союза. Это небоевые части", - сказал Геращенко.
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Советник министра считает, что ввести в Приднестровье большие военные части и при этом остаться незамеченными практически невозможно.
"Тем более, что это надо будет делать единственным путем - воздушным. Тогда это будет всем ясно и понятно", - сказал Геращенко.
Напомним, Антон Геращенко рассказал, каким образом можно остановить российскую агрессию.