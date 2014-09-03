Геращенко считает, что Россия не будет нападать на Украину с Приднестровья

Нападение российской армии на Украину с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики маловероятен.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время онлайн-конференции на сайте ТСН.ua.

"С Приднестровья такое нападение маловероятно. Там находится лишь 2 тысячи военнослужащих Российской Федерации, которые несут охрану складов вооружения, что находятся там со времен Советского Союза. Это небоевые части", - сказал Геращенко.

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Советник министра считает, что ввести в Приднестровье большие военные части и при этом остаться незамеченными практически невозможно.

"Тем более, что это надо будет делать единственным путем - воздушным. Тогда это будет всем ясно и понятно", - сказал Геращенко.

Напомним, Антон Геращенко рассказал, каким образом можно остановить российскую агрессию.