Нуланд объяснила, почему у ситуации на востоке Украины нет военного решения

Помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Виктория Нуланд заявляет, что Украина нуждается в помощи для своей защиты, но у проблемы нет военного решения.

Об этом Нуланд заявила на Стратегическом форуме США-Центральная Европа в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, это связано с тем, что если Россия решится войти и, как она выразилась, придавить Украину, в военном отношении Россия всегда будет больше.

Как сказала Нуланд, следует сделать все, чтобы укрепить мирный договор в Украине во всех его элементах. Особенно восстановив международную границу Украины, поскольку Россия продолжает снабжать сепаратистов оружием даже с момента прекращения огня, сказала она.

Не будет безопасности в Украине, пока все условия Минского протокола не реализованы, подчеркнула Нуланд.

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Высокопоставленный американский дипломат подвергла критике некоторые страны Центральной Европы, которые, по ее словам, пользуются преимуществами членства в НАТО и Евросоюзе, но, как она выразилась, кажется, забыли те ценности, на которых основаны эти институты.

«Поэтому сегодня я спрашиваю лидеров некоторых из этих государств: как вы можете ночью спать под одеялом Пятой статьи Устава НАТО (УНИАН: в этой статье говорится о том, что нападение на одну или несколько стран Альянса рассматривается как нападение на них в целом), а днем зажимать свободную прессу, демонизировать гражданское общество и разжигать национализм», - заявила Нуланд. По мнению некоторых экспертов, она обращалась к руководству Венгрии.