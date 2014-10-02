В Счастье Компартия подкупает пенсионеров – СМИ

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на собственный источник, в местах большого скопления людей одни и те же люди преклонного возраста рассказывают истории о боевых действиях, которые не соответствуют действительности.

Читайте такжеМилиция задержала два десятка участников незаконного марша коммунистов в ХарьковеВ частности, 30 сентября во время визита наблюдателей организации ОБСЕ в Счастье, в разговоре с местными жителями, к представителям миссии стали подходить провокаторы.

Уточняется, что они сообщали неправдивые данные о том, что украинские военнослужащие открывают огонь из окон палат больницы по противнику, и таким образом, прикрываются живым щитом из раненных бойцов и сотрудников больницы.

Как сообщал УНИАН, боевики вчера начали обстрелы города Счастье. Стрельба продолжается и сегодня.