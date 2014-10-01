Глава боевиков "ДНР" Захарченко исчез

По данным журналистов, Захарченко не появляется в Донецке уже более недели. Ранее была информация о том, что Захарченко попал в автомобильную аварию, однако, в террористической организации по этому поводу заявлений не делают.

Читайте также"Министр образования ДНР" связан с донецкими бизнесменами и "Семьей" Януковича - СМИ

До Захарченко публичными представителями террористов были Денис Пушилин и Павел Губарев, активность которых в последнее время значительно снизилась.