Глава боевиков "ДНР" Захарченко исчез
12:51, 01 октября 2014Политика
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Руководитель террористической организации "Донецкая народная республика", которая объявила себя отдельным государством на части территории Донецкой области, Александр Захарченко, исчез.
REUTERS
По данным журналистов, Захарченко не появляется в Донецке уже более недели. Ранее была информация о том, что Захарченко попал в автомобильную аварию, однако, в террористической организации по этому поводу заявлений не делают.
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До Захарченко публичными представителями террористов были Денис Пушилин и Павел Губарев, активность которых в последнее время значительно снизилась.
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