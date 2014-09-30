В Луганске боевики организовали распродажу 100 угнанных автомобилей - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Луганске на улице Оборонной террористы организовали распродажу похищенных авто. На захваченной территории одного из автосалонов, на продажу выставлено около 100 машин, которые боевики отняли у населения или украли из автосалонов города», - заявил он.

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Также, по словам Лысенко, боевики выпустили из плена владельца автосалона Toyota, которого держали несколько недель, пока мужчина не дал согласие «переписать» собственность и активы на террористов.