Порошенко: Еще 12 украинских военных освободили из плена
11:43, 28 сентября 2014Политика
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Сегодня ночью из плена боевиков были освобождены 12 украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.
По его данным, военнослужащие содержались в Донецке, Луганске и Краснодоне.
Сьогодні вночі було звільнено 12 наших військових, які утримувались в Донецьку, Луганську та Красному Доні. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 сентября 2014
Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, по состоянию на 23 сентября, в плену у террористов на Донбассе оставались около 700 украинских военнослужащих. За последние дни были освобождены несколько десятков человек.
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