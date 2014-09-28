Порошенко: Еще 12 украинских военных освободили из плена

11:43, 28 сентября 2014
Политика
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Сегодня ночью из плена боевиков были освобождены 12 украинских военнослужащих.

REUTERS

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

По его данным, военнослужащие содержались в Донецке, Луганске и Краснодоне.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, по состоянию на 23 сентября, в плену у террористов на Донбассе оставались около 700 украинских военнослужащих. За последние дни были освобождены несколько десятков человек.

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