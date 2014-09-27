Утром в Мариуполе обстреляли блокпост

Об этом сообщает местный сайт «0629».

«В 11.39 был атакован огнем артиллерии блокпост, расположенный на выезде из города в микрорайоне Восточный», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВчера группа диверсантов пыталась проникнуть в МариупольПо сообщению штаба Обороны Мариуполя в ответ на артиллерийский обстрел в сторону нападавших был открыт огонь из систем залпового огня "Град".

В Мариуполе жертв и разрушений нет.

Штаб обороны передает сообщение о том, что жители города, находящиеся сейчас на крышах домов в МКР Восточный должны покинуть крыши высоток.