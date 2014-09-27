СБУ задержала боевика, который сбивал авиацию ВСУ

08:52, 27 сентября 2014
Политика
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Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области 29-летнего боевика, который специализировался на уничтожении воздушных судов ВСУ.

REUTERS

Боевик по прозвищу "Митяй" активно воевал на стороне так называемой ДНР до освобождения Славянска и принимал участие в уничтожении украинской авиации, передает ТСН.

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После освобождения города на Донетчине он бежал к Краснолиманскому району области, где собирал разведывательную информацию о перемещении сил АТО для террористов и русских диверсантов, сообщает пресс-служба СБУ.

Задержать боевика удалось представителям контрразведки СБУ.

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