СБУ задержала боевика, который сбивал авиацию ВСУ

Боевик по прозвищу "Митяй" активно воевал на стороне так называемой ДНР до освобождения Славянска и принимал участие в уничтожении украинской авиации, передает ТСН.

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После освобождения города на Донетчине он бежал к Краснолиманскому району области, где собирал разведывательную информацию о перемещении сил АТО для террористов и русских диверсантов, сообщает пресс-служба СБУ.

Задержать боевика удалось представителям контрразведки СБУ.