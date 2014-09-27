В СНБО сообщили об ослаблении поддержки боевиков со стороны РФ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

В частности, по словам Лысенко, есть информация, что российские военные заявили боевикам, что "уже больше особенных пополнений людей и техники ждать не стоит, свою технику, если она подбита, ремонтируйте сами".

"Это реальный сигнал ослабления поддержки со стороны РФ", - считает представитель СНБО.

Вместе с тем, он заявил, что вчера имели место бои в Донецком аэропорту и под Мариуполем.

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"В Мариуполе работает контрразведка СБУ, и мы почти ежедневно получаем информацию о задержании диверсантов. Если будет угроза, мы можем сразу подвезти тяжелое вооружение. Нам для этого надо несколько часов", - заверил Лысенко.

Военный также подчеркнул, что Донецкий аэропорт является стратегически важным пунктом.

"Он как плацдарм, где можно концентрировать силы. Враг это понимает. Аэропорт не отрезан. Туда доставляются боеприпасы, мы его держим под контролем и можем усиливать. Мы не собираемся его сдавать", - подытожил Лысенко.