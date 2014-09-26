У милиции нет подозреваемых по делу самоубийства Семенюк-Самсоненко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Вакуленко, отвечая на вопросы журналистов.

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“На данное время ни одному лицу в указанном производстве сообщений о подозрении не вручено”, - сказал Вакуленко.

Он отметил, что следствие по делу еще не завершено, назначен целый ряд экспертиз, в том числе по оружию.

Как сообщал УНИАН, Семенюк-Самсоненко была найдена мертвой с огнестрельным ранением 27 августа в собственном доме в поселке Чайка Киево-Святошинского района.

Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что тело Семенюк-Самсоненко было найдено с огнестрельным ранением в области нижней челюсти из охотничьего ружья, которое было найдено рядом с погибшей.