Крым могут освободить от оккупации политико-военными средствами - политолог

Политолог, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос не исключает, что Крым будет освобожден от оккупации политико-военными средствами.

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Украина демонстрирует четкую и понятную позицию. Другое дело – насколько она способна проводить какие-то активные действия по освобождение этой территории и по восстановлению суверенитета на ней. И мы должны понимать, что Крым будет освобожден через политические средства, хотя, откровенно говоря, как по мне, это скорее политико-военные средства. Я думаю, что на каком-то этапе нельзя исключать, в том числе, использование силы в случае, если других вариантов просто не останется», - сказал он, отметив, что на момент аннексии Крыма украинские военные не отвоевывали Крым, поскольку армия не была готова тогда к военному сопротивлению.

В то же время эксперт фонда ”Майдан иностранных дел”, автор исследования ”Крым, анатомия агрессии” Юрий Смилянский отметил, что сегодня Украина никоим образом не влияет на те процессы, которые происходят на территории Крымского полуострова.

«Не слова, а дела должны демонстрировать готовность государства защищать интересы крымчан, готовность государства бороться за возвращение Крыма. На сегодняшний день этой готовности в действиях государства просто не видно. Крым был потерян для Украины потому, что государство не готово было его отстаивать», - сказал он.