Украина закупит беспилотники и оборудования связи для армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

"Что нам необходимо - это защитные механизмы радаров... Получили ли мы лицензию на закупку подобных систем обеспечения безопасности страны? Да, получили, и завезем в ближайшее время", - сказал он.

Кроме того, по словам президента, Украина получила разрешение на закупку современных иностранных беспилотников.

Порошенко также добавил, что на сегодняшний день на заводах Укроборонпрома ежедневно изготавливают 30-40 единиц боевой техники.

Читайте такжеПрезидент назвал восемь приоритетных сфер для реформирования Порошенко заверяет, что не встретил отказа ни в Европе, ни в США.

“Я не встретил отказа ни в Европе, ни в США: ни по экономическим, ни по финансовым, ни по конституционным, ни по оборонным вопросам”, - сказал он.