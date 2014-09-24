Тымчук: РФ не исполняет договоренность об отводе войск в полном объеме

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"На других участках продолжаются активные обстрелы позиций украинских войск", - напомнил он.

Наиболее напряженной, по информации Тымчука, остается ситуация в районе Донецка, Авдеевки и Дебальцево.

Читайте такжеБоевики продолжают активный штурм аэропорта в ДонецкеРанее эксперт сообщил, что за сутки позиции украинских войск были обстреляны российско-террористическими войсками более 50 раз.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали Меморандум о реализации протокола от 5 сентября, который состоит из 9 пунктов. Среди прочего, меморандум предусматривает отвод крупнокалиберного вооружения на расстояние не менее 15 км с каждой стороны.