Тымчук: РФ не исполняет договоренность об отводе войск в полном объеме

10:39, 24 сентября 2014
Политика
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Договоренности об отводе артиллерии калибром более 100 мм российско-террористические войска выполняют лишь на отдельных участках линии соприкосновения с украинскими войсками.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"На других участках продолжаются активные обстрелы позиций украинских войск", - напомнил он.

Наиболее напряженной, по информации Тымчука, остается ситуация в районе Донецка, Авдеевки и Дебальцево.

Читайте такжеБоевики продолжают активный штурм аэропорта в ДонецкеРанее эксперт сообщил, что за сутки позиции украинских войск были обстреляны российско-террористическими войсками более 50 раз.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали Меморандум о реализации протокола от 5 сентября, который состоит из 9 пунктов. Среди прочего, меморандум предусматривает отвод крупнокалиберного вооружения на расстояние не менее 15 км с каждой стороны.

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