Тымчук: РФ не исполняет договоренность об отводе войск в полном объеме
Договоренности об отводе артиллерии калибром более 100 мм российско-террористические войска выполняют лишь на отдельных участках линии соприкосновения с украинскими войсками.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"На других участках продолжаются активные обстрелы позиций украинских войск", - напомнил он.
Наиболее напряженной, по информации Тымчука, остается ситуация в районе Донецка, Авдеевки и Дебальцево.
Читайте такжеБоевики продолжают активный штурм аэропорта в ДонецкеРанее эксперт сообщил, что за сутки позиции украинских войск были обстреляны российско-террористическими войсками более 50 раз.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали Меморандум о реализации протокола от 5 сентября, который состоит из 9 пунктов. Среди прочего, меморандум предусматривает отвод крупнокалиберного вооружения на расстояние не менее 15 км с каждой стороны.