Украина подписала договор ООН о торговле оружием

Украина подписала международный Договор о торговле оружием.

Участие в церемонии подписания договора принял министр иностранных дел Павел Климкин сегодня, 23 сентября, в рамках 69-й сессий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

Как отмечается, этот многосторонний договор был одобрен Генассамблеей ООН 2 апреля 2013 года, а 3 июня того же года – открыт для подписания.

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Главным его направлением является внедрение на международном уровне высоких стандартов в торговле оружием и уменьшение рисков попадания оружия в нелегальное обращение.

Принятию Договора предшествовала кропотливая работа делегаций всех стран-членов ООН и длительный переговорный процесс в рамках Генеральной ассамблеи ООН, отметили в МИД, подчеркнув, что Украина последовательно поддерживала указанный процесс и, подписав договор, подтвердила свою настроенность на упорядочение международной торговли оружием, в частности, путем усовершенствования систем экспортного контроля государств-членов.