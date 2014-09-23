Реформа МВД: не все города могут содержать муниципальную милицию
Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Тигран Авакян констатирует, что не все города пока способны финансировать муниципальную милицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции авторов стратегии развития органов внутренних дел Украины.
Он напомнил, что предложения по реформированию МВД предусматривают создание муниципальной милиции.
“Определять качество и стандарты работы этой милиции будет как МВД, так и местная власть”, - сказал Авакян.
Читайте такжеКличко хочет использовать опыт Берлина при создании муниципальной милиции в КиевеВ то же время он отметил, что “не все города в Украине сейчас способны профинансировать муниципальную милицию”.
“В тех городах, в тех регионах, которые будут способны профинансировать, обеспечить должное финансирование, - конечно, там будет муниципальная милиция создаваться и вводиться. И МВД будет помогать. На тех территориях, регионах, где это пока невозможно, мы будем работать в таком же режиме, как сейчас, но создавать необходимые условия для перехода к муниципальной милиции”, - сказал заместитель министра.