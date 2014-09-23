Реформа МВД: не все города могут содержать муниципальную милицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции авторов стратегии развития органов внутренних дел Украины.

Он напомнил, что предложения по реформированию МВД предусматривают создание муниципальной милиции.

“Определять качество и стандарты работы этой милиции будет как МВД, так и местная власть”, - сказал Авакян.

Читайте такжеКличко хочет использовать опыт Берлина при создании муниципальной милиции в КиевеВ то же время он отметил, что “не все города в Украине сейчас способны профинансировать муниципальную милицию”.

“В тех городах, в тех регионах, которые будут способны профинансировать, обеспечить должное финансирование, - конечно, там будет муниципальная милиция создаваться и вводиться. И МВД будет помогать. На тех территориях, регионах, где это пока невозможно, мы будем работать в таком же режиме, как сейчас, но создавать необходимые условия для перехода к муниципальной милиции”, - сказал заместитель министра.