Боевики два часа обстреливали из минометов ТЭС в городе Счастье

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования «Север» Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Ситуация на Луганщине остается сложной. Вчера в течение двух часов в районе города Счастье боевики дважды обстреливали ТЭС из минометов «Василек», которая обеспечивает электроэнергией населенные пункты севера Луганщины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВечером в Донецке обстреливали частный сектор, погиб мирный житель

По предварительной информации ОК «Север», в ходе обстрела поврежден один трансформатор, который очень дорогостоящий. Судя по количеству минометных разрывов на трансформаторном поле Луганской ТЭС, можно сделать вывод, что боевики целенаправленно хотят оставить мирное население без электроэнергии, отмечается в сообщении.

В течение ночи в районах выполнения задач войск оперативного командования «Север» обстрелов не было. По итогам дня среди личного состава потерь нет, техника не повреждена.

Военнослужащие продолжают удерживать позиции, охранять базовые лагеря, блокпосты, взводные опорные пункты.