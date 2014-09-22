Бойцов батальона "Донбасс" будут обучать инструкторы из США

Об этом он написал на своей странице в соцсети. "Будут работать по системе традиционной подготовки, системой подготовки "морских котиков" и delta force", - отметил Семен Семенченко.

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По его словам, уже "четко разработаны стандарты для каждого подразделения (разведка, спецназ, охрана) и каждой должности от сержанта до командира батальона включительно". "Особое внимание уделено индивидуальной подготовке, а также взаимодействию в группе. Использовано максимальное количество практических занятий", - написал командир батальона, и уточнил, что подготовка начинается через 10 дней.