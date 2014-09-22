Боевики обстреливают из минометов Луганскую ТЭС - ОК "Север"
Сегодня, около 16 часов, в районе города Счастье боевики из минометов начали обстрел ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией населенные пункты всей области.
Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Север".
"Исходя из минометных разрывов видно, что целятся сепаратисты по электрощитовой", - сказано в сообщении.
Читайте такжеСиловики готовятся к отводу артиллерии в 15-километровую зону (карта АТО)По состоянию на 17.00 потерь среди личного состава воинских частей оперативного командования «Север» нет. Военнослужащие продолжают удерживать позиции, охранять базовые лагеря, блокпосты, взводные опорные пункты.
Также с целью фиксирования нарушений требований прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в течение дня в зоне ответственности войск оперативного командования "Север" была обеспечена работа представителей ОБСЕ в городах Луганск и Счастье.