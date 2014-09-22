Исследование МИД Германии: При Путине РФ стала авторитарным государством

Об этом пишет онлайн-версия немецкого журнала Der Spiegel, ссылаясь на анализ МИД ФРГ.

Об этом пишет онлайн-версия немецкого журнала Der Spiegel, ссылаясь на анализ МИД ФРГ.

Согласно внутреннему документу ведомства, с которым ознакомился Der Spiegel, Госдума РФ "танцует под дудку Путина", а российские правоохранительные органы принимают решения, которые устраивают Кремль.

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Большая часть российского среднего класса и элит принимает такие порядки в стране, так как они "извлекают экономическую выгоду из существующей системы или зависят от нее", приводит Spiegel Online цитаты из исследования МИД ФРГ.

Сообщается также, что коррупция является частью российской системы, и борьба с ней ведется лишь выборочно.

Источник Deutsche Welle