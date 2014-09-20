НАТО пересмотрит отношения с Россией

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО Кнуд Бартелс, сообщает AFP.

Встреча проходит 20 сентября в столице Литвы.

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"Главным в наших дискуссиях будет разработка и имплементация плана действий", - подчеркнул генерал Бартелс, указывая на новые инициативы, озвученные на последнем саммите НАТО в Уэльсе.

Они предусматривают подготовку сил быстрого реагирования, ротацию контингента и военного оборудования в Восточной Европе.

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте, обращаясь к участникам встречи, призвала НАТО не терять времени и четко продемонстрировать фактор сдерживания.

"Мы понимаем, что неподготовленность не может быть нашей стратегической слабостью. Ситуация в области безопасности коренным образом изменилась уже полгода назад", - отметила Грибаускайте. Ранее стало известно, что вскоре НАТО создаст новые региональные центры командования и контроля в странах Балтии и Польше.