НАТО пересмотрит отношения с Россией
Одной из основных тем встречи высшего военного командования НАТО является пересмотр отношений Альянса с Россией.
Высшее военное командование НАТО обсуждает стратегию в отношении России/ Фото : NATO.int
Об этом заявил председатель военного комитета НАТО Кнуд Бартелс, сообщает AFP.
Встреча проходит 20 сентября в столице Литвы.
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"Главным в наших дискуссиях будет разработка и имплементация плана действий", - подчеркнул генерал Бартелс, указывая на новые инициативы, озвученные на последнем саммите НАТО в Уэльсе.
Они предусматривают подготовку сил быстрого реагирования, ротацию контингента и военного оборудования в Восточной Европе.
В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте, обращаясь к участникам встречи, призвала НАТО не терять времени и четко продемонстрировать фактор сдерживания.
"Мы понимаем, что неподготовленность не может быть нашей стратегической слабостью. Ситуация в области безопасности коренным образом изменилась уже полгода назад", - отметила Грибаускайте. Ранее стало известно, что вскоре НАТО создаст новые региональные центры командования и контроля в странах Балтии и Польше.