BBC: НАТО создаст штабы в Балтии, Польше и Румынии - литовский главнокомандующий
12:57, 19 сентября 2014Мир
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НАТО создаст в Европе международный штаб.
НАТО создаст штабы в Балтии, Польше и Румынии / NATO.int
НАТО создаст в Европе международный штаб, элементы которого будут размещаться в странах Балтии, Польше и Румынии, сообщил в пятницу главнокомандующий вооруженных сил Литвы генерал-майор Йонас Витаутас Жукас, сообщает BBC Украина.
По словам генерала, детали инициативы планируется обсудить во время встречи главнокомандующих вооруженными силами балтийских стран и Польши с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филиппом Бридлавом.
Йонас Витаутас Жукас добавил, что в штабе будут работать от 80 до 120 человек.
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