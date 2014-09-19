BBC: НАТО создаст штабы в Балтии, Польше и Румынии - литовский главнокомандующий

НАТО создаст в Европе международный штаб, элементы которого будут размещаться в странах Балтии, Польше и Румынии, сообщил в пятницу главнокомандующий вооруженных сил Литвы генерал-майор Йонас Витаутас Жукас, сообщает BBC Украина.

По словам генерала, детали инициативы планируется обсудить во время встречи главнокомандующих вооруженными силами балтийских стран и Польши с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филиппом Бридлавом.

Йонас Витаутас Жукас добавил, что в штабе будут работать от 80 до 120 человек.