В Одессе пытались похитить депутата горсовета

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, около 8.50 в дежурную часть Приморского районного отдела милиции поступило сообщение по спецлинии «102» о том, что на улице Малая Арнаутская совершено нападение на депутата Одесского городского совета Гофмана.

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Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что возле офиса гостиницы «Зенит» трое неизвестных мужчин с оружием, похожим на автомат Калашникова и револьвером, пытались схватить и втолкнуть 49-летнего депутата в свой автомобиль „Субару Легаси".

«Мужчина оказал сопротивление нападающим, в результате чего столкновение привлекло внимание персонала находившейся поблизости гостиницы, который и поспешил на помощь потерпевшему. Увидев людей, злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле. Затем депутат на своем автомобиле начал догонять злоумышленников и в районе железнодорожного вокзала, вблизи Старосенной площади, зажал автомобиль нападающих и вызвал милицию. Наряд сотрудников полка патрульной службы милиции прибыл на место вызова и задержал 53-летнего водителя автомобиля. Двое других нападающих успели покинуть салон автомобиля еще по дороге», - сообщили в УСО.

Как отмечается в сообщении, в ходе проведения обыска автомобиля сотрудники милиции изъяли муляж автомата Калашникова и револьвер.

По факту совершенного правонарушения в Единый реестр досудебного расследования внесены сведения по признакам ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Милиции уже известны личности всех фигурантов данного преступления и сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения и дальнейшему задержанию", - сообщили в МВД.