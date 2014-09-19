Минобороны обещает обеспечить участников АТО теплой одеждой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

”Все военнослужащие, которые привлечены в зоне АТО будут обеспечены теплой одеждой”, - сказал он.

По его данным, министерство проводит соответствующие тендеры на закупку необходимой одежды, которые, по его словам, проходят, по графику.

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”Все это делается, и пока не вижу срыва условий договоров”, - сказал он, отметив, что министерство пытается максимально ускорить реализацию этих задач.

Вместе с тем министр отметил, что украинские фабрики не имеют возможности полностью обеспечить потребности украинской армии.