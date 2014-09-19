Минобороны обещает обеспечить участников АТО теплой одеждой
22:45, 19 сентября 2014Политика
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Министр обороны Украины Валерий Гелетей сегодня в Варшаве заверил, что все участники антитеррористической операции на Донбассе будут обеспечены необходимой теплой одеждой.
Минобороны обещает обеспечить участников АТО теплой одеждой / Фото: Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию с подготовкой к осенне-зимнему периоду.
”Все военнослужащие, которые привлечены в зоне АТО будут обеспечены теплой одеждой”, - сказал он.
По его данным, министерство проводит соответствующие тендеры на закупку необходимой одежды, которые, по его словам, проходят, по графику.
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”Все это делается, и пока не вижу срыва условий договоров”, - сказал он, отметив, что министерство пытается максимально ускорить реализацию этих задач.
Вместе с тем министр отметил, что украинские фабрики не имеют возможности полностью обеспечить потребности украинской армии.
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