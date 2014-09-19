Бродский заявляет, что за ним следят

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сегодня днём моя охрана засекла людей, которые за мной следили. В последний раз такое было в 2001 - я разоблачал Вову Щербаня, сумского губернатора, и СБУ меня предупредила о возможном покушении", - пишет Бродский.

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"Кому я мешаю - Пинчуку, он волнуется о моём возможном появлении в Лондонском суде в его споре с Коломойским. Вдруг много о Кучме расскажу. Еремеев - два дня истерично звонит после публикации в "Обозревателе". Не хочу думать, что Иванчук на такое способен, или Яценюк. В понедельник все будет в прокуратуре и СБУ. Мне не привыкать", - написал Бродский.