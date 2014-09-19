Борис Филатов идет на выборы по мажоритарке
Замгубернатора Днепропетровской области сегодня подал документы в ЦИК - он намерен пройти в парламент по округу в Днепропетровске.
Замгубернатора Днепропетровской области Борис Филатов баллотируется в депутаты Верховной Рады.
Об этом рассказал изданию "Новое Время" сам чиновник.
Соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию он подал сегодня, 19 сентября.
Избираться Филатов будет самовыдвиженцем от Жовтневого района Днепропетровска, в котором родился и вырос.
"Это было одним из самых сложных решений в моей жизни", - прокомментировал это решение сам кандидат.
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Днепропетровский юрист, бизнесмен и партнер олигарха Игоря Коломойского Борис Филатов был назначен на должность заместителя губернатора области в марте текущего года.
Досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоятся 26 октября 2014 года.