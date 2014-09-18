Пять регионалов из Крыма сложили мандаты в Раде

Об этом избранные на мажоритарных округах в Крыму в 2012 году Виталина Дзоз, Олег Параскив, Валентина Лютикова, Сергей Брайко и Григорий Груба заявили на пресс-конференции 18 сентября в Симферополе, передает Крым.Реалии.

«Мое нахождение в Верховной Раде Украины далее некорректно, поэтому сегодня заявляю, что я слагаю с себя полномочия депутата Верховной Рады Украины, и с большим удовольствием передаю свои полномочия коллегам, избранным в Крыму на честных, прозрачных выборах, они будут работать с нашими избирателями»,– сказала Дзоз.

Читайте такжеГПУ открыла производство по факту «выборов» в Крыму Её поддержал Параскив, отметив, что так и не смог наладить мост взаимопонимания между Крымом и Киевом.

«Мы не имели права раньше подписать заявления, должен был быть мост - попытка взаимопонимания между Украиной и Крымом. К сожалению, нам эта попытка не удалась, нас очень слабо слышали… Я тоже не вижу для себя возможным пребывание в составе депутатского корпуса в Верховной Раде», – прокомментировал Параскив.

О своей помощи новоизбранным депутатам крымского «парламента» заявила и нардеп Лютикова.

Читайте такжеНАТО не признает так называемые выборы в аннексированном Крыму«Я тоже заявляю о сложении полномочий депутата Верховной Рады, власть, избранная 14 сентября, легитимна, избрана большинством голосов, выборы были прозрачные. Будем рады помочь советом молодым депутатам», – сказала Лютикова.

«Я абсолютно поддерживаю решение моих товарищей, моих коллег. Я повторно обращаюсь в Верховную Раду о снятии с себя полномочий депутата, там себя я, естественно, не вижу, – заявил Брайко. - Выборы, которые прошли (14 сентября – ред.), были самые простые, во-вторых, они однозначно были самые честные».

О повтороном сложении с себя депутатских полномочий в украинском парламенте заявил и Груба.

«Избиратели, которые нас избирали, 14 сентября показали явку, свое отношение к происходящему, это дорогого стоит. Волеизъявление нужно уважать. Я повторно подаю заявление (в Раду о сложении мандата – ред). Я складываю полномочия депутата», – сказал Груба.

Избирком Крыма утвердил результаты выборов депутатов Государственного совета республики, которые прошли 14 сентября: 70 мандатов получили представители «Единой России», остальные пять достались ЛДПР.

Украина, Евросоюз, США и НАТО не признали результаты выборов в Крыму, а Генпрокуратура Украины возбудила по факту незаконных выборов уголовное дело.