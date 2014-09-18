В Донецке продолжаются бои в районе аэропорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"Жители северной части Киевского района, а также поселков Бирюзова и шахты Абакумова сообщают о том, что периодически слышны звуки залпов и взрывы, предположительно со стороны аэропорта", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПри артобстреле в Донецке погибли двое мирных жителейВ горсовете также отметили, что системы жизнеобеспечения города продолжают свою работу. Ситуация с водоснабжением в Донецке относительно стабильная, перебои наблюдаются в некоторых районах города.

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Как сообщал УНИАН, вчера в сети появилось видео разрушенного донецкого аэропорта.

В тоже время в СНБО сообщили, что в результате регулярных обстрелов боевиками аэропорт оказался в таком состоянии, которое не позволяет принимать какие-либо самолеты.