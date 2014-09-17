В Луганске объявлен сбор депутатов горсовета

Луганский городской совет призвал всех депутатов на постоянно действующее собрание.

Как сообщила пресс-служба городского совета, собрание будет проводиться по понедельникам в 12.00 в кабинете 201 городского исполнительного комитета по улице Коцюбинского, 14. Читайте такжеВ Луганске начали вывозить мусор и восстанавливают водоснабжение Всего в городском совете Луганска насчитывается 74 депутата.

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