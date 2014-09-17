В Луганске объявлен сбор депутатов горсовета
10:04, 17 сентября 2014Политика
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Луганский городской совет призвал всех депутатов на постоянно действующее собрание.
Депутаты Луганского горсовета начнут собираться по понедельникам / фото twitter.com/100007182042214
Как сообщила пресс-служба городского совета, собрание будет проводиться по понедельникам в 12.00 в кабинете 201 городского исполнительного комитета по улице Коцюбинского, 14.
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Всего в городском совете Луганска насчитывается 74 депутата.
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