У Порошенко ожидают, что после вчерашних законов российские войска уберутся из Украины

«Эти два закона есть в минских соглашениях и следующим пунктом является вывод российских войск с территории Украины. Но для того, чтобы это произошло, необходимо было принятие двух законов. На самом деле мы движемся определенными шагами», - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Помимо вывода российских войск с территории Украины, по словам Советника Президента, следующими шагами также должно быть проведение досрочных местных выборов, решение вопроса относительно средств, которые будут оставаться в местном бюджете и т.д.

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Анализируя содержание закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Игорь Грынив подчеркнул, что в нем идет речь о предоставлении больших полномочий только отдельным общинам, таким как сельские, поселковые, местные советы и никоим образом не говорится о формировании каких-либо объединений .

«Децентрализация не в пределах региона, а в пределах только определенных органов власти. Речь не идет о Донбассе - ни о ЛНР, ни о ДНР. Речь не идет о Луганской или Донецкой области. Никакой край, ничего подобного не создается», - подчеркнул он отметив, что «на самом деле мы идем нормальным путем для урегулирования ситуации».

Советник Президента также акцентировал внимание на том, что Закон имеет ограничение действия сроком. «Он теряет полностью свое действие через три года. Он может закончиться и через полгода, если будет наведен порядок. Он может закончиться за год», - констатировал он.

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На замечание о финансировании определенных потребностей этих территорий из государственного бюджета, их восстановления, Игорь Грынив отметил, что в этом вопросе власть и народ должны определиться. И если эти районы - украинская территория, в чем не сомневаются представители власти, такой вопрос не должен возникать.

«Признаем, что это наша земля и наша территория, и наши люди, и мы будем им помогать и будем восстанавливать эти территории», - сказал советник Президента.

Он также обратил внимание на то, что мирные инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе поддерживает подавляющее большинство украинцев - согласно последним опросам 77,7% респондентов. «Почти 80% населения, и с этим надо считаться! Если люди понимают, что другого пути на самом деле нет, и что война это не лучший выход из ситуации», - сказал советник Президента.

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«Тогда, когда поняли, что война на Востоке зашла в тупик, что с одной и с другой стороны сотни людей погибли, только тогда поняли, что дальше умирать не нужно - надо решать эту проблему мирным путем. И мирный план Президента начал осуществляться», - констатировал Игорь Грынив.

Советник Президента выразил убежденность, что в вопросе урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях необходимо исключить политику и пытаться решить все мирным, дипломатическим путем.

«Давайте это останавливать. Вся страна должна объединиться вокруг одного - вокруг того, что Украина является суверенным государством. Мы не дадим никому поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность. Давайте и все объединимся, чтобы мирно урегулировать», - призвал он.