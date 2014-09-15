США приостановили предоставление консульских услуг в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

"Услуги TNT по пересылке виз и документов в Крыму в обоих направлениях были приостановлены на неопределенный срок в связи с российским вмешательством в этой части территории Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЕвросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном КрымуВ посольстве рассказали, что ближайший сервисный центр TNT находится в Херсоне. Кроме того, консульские услуги можно будет получить и в Киеве.

Как сообщал УНИАН, вчера в оккупированном Крыму состоялись так называемые "выборы". Явка избирателей составила менее 50%.