Сегодня состоится заседание Кабмина
11:54, 15 сентября 2014Политика
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Сегодня, 15 сентября, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.
Сегодня состоится заседание правительства
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, заседание начнется в 15.00.
Напомним, 10 сентября заседание правительства проходило при участии президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова, главы областных государственных администраций и города Киева.
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