Сегодня состоится заседание Кабмина

Сегодня, 15 сентября, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, заседание начнется в 15.00. Напомним, 10 сентября заседание правительства проходило при участии президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова, главы областных государственных администраций и города Киева.

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