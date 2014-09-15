Статус нардепа освободит Надежду Савченко из российского плена — Соболев

Такую уверенность в эфире одного из телеканалов высказал председатель парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет Gazeta.ua.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы политзаключенный XXI века Надежда Савченко оказалась на свободе", - подчеркнул политик.

Кроме того, нардеп заявил, что фамилия летчицы должна быть включена в список пленных, подлежащих обмену.

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"Мы будем настаивать на том, что в обмен пленными должны быть включены фамилии таких героев, как Надежда Савченко", - отметил Соболев.

Напомним, первый номер в списке кандидатов от партии "Батькивщина" на выборы в Верховную Раду получила украинская летчица Надежда Савченко, которая сейчас находится в российской тюрьме.