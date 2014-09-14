Депутат ВР проголосовал на выборах в Крыму

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в интернете, передает Крым. Реалии.

«Я сегодня голосовал за лучший Крым, лучшее нашего города (Судак) в будущем, за лучшую жизнь крымчан. Отдал голос за тех, кто должен в перспективе сделать жизнь лучше, лучше и справедливее», - сказал Дейч, выйдя с избирательного участка в Судаке.

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Он, как и раньше, является народным депутатом Украины. Согласно информации на официальном портале Верховной Рады, в последний раз Дейч принимал участие в работе законодательного органа страны 3 июля нынешнего года.

Как сообщал УНИАН,14 сентября в аннексированом Крыму впервые состоялись выборы по российскому законодательству в «Государственный совет», а в Севастополе - в «Законодательное собрание» города. Кроме того, состоялись выборы в местные органы власти.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что проведение выборов 14 сентября в Крыму - на временно оккупированной территории Украины, является попыткой захвата власти. Организаторам выборов грозит до 10 лет лишения свободы. В день голосования об уголовной ответственности за незаконные выборы в Крыму напомнили и в СНБО Украины.

Свое резкое осуждение в отношении проведения в аннексированном Крыму выборов выразил МИД Украины, призвав также все международное сообщество к их осуждению.

Меджлис крымских татар и ряд крымскотатарских организаций призвали соотечественников к бойкоту подготовки и проведению выборов в условиях оккупации. О непризнании выборов в аннексированном Крыму заявили также представители украинских организаций и объединений вынужденных переселенцев из Крыма.