Полковник Мамчур идет на выборы от блока Порошенко

В первую пятерку списка партии “Блок Петра Порошенко” вошли мэр Киева, лидер «Удара» Виталий Кличко, советник президента, лидер «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, общественный деятель Ольга Богомолец, вице-премьер Владимир Гройсман, народный депутат, один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было утверждено сегодня во время съезда «Блока Петра Порошенко».

Шестым в избирательном списке идет полковник ВВС Украины Юлий Мамчур, седьмая - народный депутат Мария Матиос, восьмой - народный депутат Николай Томенко, девятый - народный депутат, уполномоченный президента по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, десятый - лидер парламентской фракции «УДАР» Виталий Ковальчук.

Читайте также"Свобода" обнародовала первую десятку спискаДалее в списке министр образования Сергей Квит (№11), народный депутат Руслан Князевич (№12), депутат Юрий Стець (№13), заместитель главы Администрации президента Игорь Грынив (№14), депутат Оксана Продан (№15).

Шестнадцатой в избирательном списке идет народный депутат Наталья Новак, семнадцатый - народный депутат Виктор Пинзеник, восемнадцатая - координатор движения «Честно» Светлана Залищук, девятнадцатый - журналист Сергей Лещенко, двадцатый - журналист Мустафа Найем.