Корнацкий вступил в “Блок Петра Порошенко”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сообщено на съезде «Блока Петра Порошенко».

Как известно, в 2012 году Корнацкий баллотировался в Верховную Раду от партии “Батькивщина” в избирательном округе 132, где результаты выборов были признаны недействительными.

На перевыборах он уступил экс-председателю Николаевской облгосадминистрации Николаю Круглову.