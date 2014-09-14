Корнацкий вступил в “Блок Петра Порошенко”
17:16, 14 сентября 2014Политика
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Николаевский предприниматель Аркадий Корнацкий вступил в ряды партии “Блок Петра Порошенко” и будет баллотироваться в парламент.
В прошлый раз Корнацкий не смог выиграть выборы / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сообщено на съезде «Блока Петра Порошенко».
Как известно, в 2012 году Корнацкий баллотировался в Верховную Раду от партии “Батькивщина” в избирательном округе 132, где результаты выборов были признаны недействительными.
На перевыборах он уступил экс-председателю Николаевской облгосадминистрации Николаю Круглову.
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