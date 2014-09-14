Луценко: я не верил, не верю и не буду верить Путину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на съезде партии «Блок Петра Порошенко» в Киеве.

«Все спрашивают, верите ли вы в то, что Минские соглашения являются миром. Скажу свою точку зрения - нет, я не верил, не верю и не буду верить Путину», - отметил Луценко.

По его мнению, это, скорее, пауза, «которую мы должны использовать с первого дня до последнего, чтобы в момент очередного вероятного столкновения, военного или экономического, с нашим агрессивным соседом мы были сильнее».

Читайте такжеПутин хочет восстановить Советский Союз - ЯценюкДля этого, по словам Луценко, необходимо провести реформы в Украине.

Как сообщалось, на переговорах контактной группы в Минске между представителями Украины, группировками «ДНР» и «ЛНР» с участием ОБСЕ и России подписан протокол о прекращении огня на Донбассе с 5 сентября.

Протокол также предусматривает, в частности, обмен военнопленными, обеспечение гуманитарной помощи, мониторинг режима прекращения огня на границе.