В Снежном боевики хотят передать руководство городом енакиевским бандитам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеВ Снежном террористы замучили военного комиссара

«В городе Снежном верхушка так называемой «ДНР» пытается назначить местное руководство из числа членов енакиевской уголовной группировки, которые неоднократно отбывали наказание за совершение тяжких преступлений», - сказал Лысенко.