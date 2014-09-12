Масштабы влияния кризиса на Донбассе давно вышли за пределы Украины – Назарбаев

Ситуация в Украине очень беспокоит лидеров других государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

«Серьезную озабоченность у всех у нас вызывает ситуация в Украине. Масштабы влияния кризиса уже давно вышли за пределы этой страны. Ситуация в восточной Украине требует незамедлительных мер. Единственное долгосрочное решение проблемы - это политический диалог и консенсус», - сказал Назарбаев.

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Он подчеркнул важность состоявшейся 26 августа в Минске встречи лидеров Украины, Евросоюза и РФ.

По словам Назарбаева, предложенный президентом России Владимиром Путиным «пошаговый план урегулирования конфликта стал важным документом на пути мирного разрешения кризиса». «Призываем соблюдать эти документы. Надеемся, что добрая воля и позитивная позиция сторон будет способствовать реализации конкретных шагов в рамках мирного протокола контактной группы от 5 сентября», - отметил Назарбаев.

В свою очередь, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что приветствует итоги минской встречи заинтересованных сторон по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая основана на выполнении мирного плана президента Украины Петра Порошенко.

«Наша общая задача - противопоставить новым вызовам и угрозам... В этом плане мы приветствуем итоги минской встречи заинтересованных сторон по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая основана на выполнении плана президента Украины и инициатив президента России и направлена на мирное разрешение этой острой проблемы», - сказал Рахмон.

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Президент РФ Путин заявил, что на встрече в узком составе лидеры стран ШОС обсудили некоторые актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Украине. «Весьма удовлетворены тем, что наши подходы по основным направлениям сотрудничества оказались идентичными или близкими», - сказал Путин.