СБУ: К дестабилизации ситуации в Украине причастен российский политолог Чеснаков

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, перехваченные спецслужбой телефонные переговоры лидеров террористической организации «ДНР», которые в очередной раз доказывают прямую причастность российской стороны к инспирирование и эскалации вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, в частности Чеснакова.Читайте такжеГПУ объявила в розыск одного из руководителей ЛНВ, гражданина РФ Козицина

Также обнародованы разговоры относительно методов действий террористов в Донецке. Записи свидетельствуют о готовности боевиков практически разрушить инфраструктуру города ради достижения своей цели.