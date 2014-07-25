СБУ: К дестабилизации ситуации в Украине причастен российский политолог Чеснаков

16:26, 25 июля 2014
Политика
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Служба безопасности Украины заявляет, что к реализации российского сценария дестабилизации ситуации в Украине непосредственно причастен экс-заместитель секретаря генерального совета правящей российской партии «Единая Россия» Алексей Чеснаков.

сбу

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, перехваченные спецслужбой телефонные переговоры лидеров террористической организации «ДНР», которые в очередной раз доказывают прямую причастность российской стороны к инспирирование и эскалации вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, в частности Чеснакова.Читайте такжеГПУ объявила в розыск одного из руководителей ЛНВ, гражданина РФ Козицина

Также обнародованы разговоры относительно методов действий террористов в Донецке. Записи свидетельствуют о готовности боевиков практически разрушить инфраструктуру города ради достижения своей цели.

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