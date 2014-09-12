Боевики снова обстреляли из артиллерии аэродром Донецка - штаб АТО
Боевики снова атаковали силы АТО, но украинские военные продолжают сохранять перемирие.
Вооруженные силы Украины продолжают выполнять требования перемирия, несмотря на обстрелы боевиками блокпостов сил АТО.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Военнослужащие Вооруженных сил Украины в одностороннем порядке продолжают выполнять требования перемирия и прекращения огня, вместе с тем, в течение минувшей ночи были зафиксированы обстрелы позиций блокпостов наших войск неподалёку от населенных пунктов Счастье, Артем, Орловка», - говорится в сообщении.
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Кроме того, с применением БМ-21 «Град», артиллерии, минометов был обстрелян аэродром Донецка.
«Военнослужащие ВСУ продолжают соблюдать требования договоренности о прекращении огня и не поддаются на провокации террористов», - отмечает штаб АТО.