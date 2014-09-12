Боевики снова обстреляли из артиллерии аэродром Донецка - штаб АТО

Вооруженные силы Украины продолжают выполнять требования перемирия, несмотря на обстрелы боевиками блокпостов сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины в одностороннем порядке продолжают выполнять требования перемирия и прекращения огня, вместе с тем, в течение минувшей ночи были зафиксированы обстрелы позиций блокпостов наших войск неподалёку от населенных пунктов Счастье, Артем, Орловка», - говорится в сообщении.

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Кроме того, с применением БМ-21 «Град», артиллерии, минометов был обстрелян аэродром Донецка.

«Военнослужащие ВСУ продолжают соблюдать требования договоренности о прекращении огня и не поддаются на провокации террористов», - отмечает штаб АТО.