В СБУ утверждают, что все ”секретные тюрьмы” - исключительно в рамках закона

Служба безопасности Украины настаивает, что специально определенное место для временного содержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, Отдела досудебного следствия СБУ функционирует законно.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в связи с заявлениями отдельных политиков о существовании якобы "секретных тюрем СБУ" Служба безопасности еще раз подчеркивает, что она действует исключительно в пределах действующего законодательства Украины.

Существование в СБУ места для временного содержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, полностью отвечает украинским законам и европейским нормам.

Следственные изоляторы СБУ, как место содержания лиц, взятых под стражу, ликвидированы Указом Президента Украины в марте 2003 года в связи с внесением Верховной Радой Украины изменений в ст. 25 Закона Украины "О Службе безопасности Украины". Лица, которые в них содержались, в установленном порядке переданы в учреждения предварительного заключения Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний.

В то же время пресс-центр отмечает, что, в соответствии с требованиями законов Украины "О Службе безопасности Украины", "О контрразведывательной деятельности", “О предварительном заключении”, “Об организационно-правовых принципах борьбы с организованной преступностью”, Уголовно-процессуального кодекса Украины, СБУ имеет право иметь специально определенные места для временного содержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

На данный момент такое специально определенное место для временного содержания функционирует только в Киеве как структурное подразделение Отдела обеспечения досудебного следствия СБУ, что предусмотрено Указом Президента Украины от 27 декабря 2005 года "Вопросы Службы безопасности Украины".

Согласно действующему законодательству, надзор за деятельностью места для временного содержания Отдела досудебного следствия СБУ осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Пресс-центр СБУ отмечает, что в октябре 2005 года место для временного содержания Отдела досудебного следствия СБУ посещали представители Европейской комиссии по предотвращению пыток (ЕКПТ), которые ознакомились с нормативно-правовыми принципами его функционирования и не выразили никаких замечаний.

Неоднократно место временного содержания посещали представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которые знакомились с условиями содержания обвиняемых.

9-11 февраля с.г. в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ по поручению прокурора находился гражданин Николай РУДЬКОВСКИЙ, обвиняемый в совершении тяжкого преступления.

10 февраля 2008 года учреждение посетила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, которая имела возможность встретиться и общаться с Н.РУДЬКОВСКИМ. Во время встречи никаких сетований относительно статуса данного учреждения и условий содержания обвиняемых Н.КАРПАЧЕВА не выразила, отмечает пресс-центр СБУ.

12 февраля с.г. со всеми нормативными актами, регламентирующими деятельность специально определенного места для временного содержания Отдела обеспечения досудебного следствия СБУ был также ознакомлен советник Уполномоченного по правам человека.

18 февраля по просьбе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоялась встреча и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО с Н.КАРПАЧЕВОЙ.

Во время встречи Омбудсмен была проинформирована о законности действий СБУ по делу Н.РУДЬКОВСКОГО, который обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Н.КАРПАЧЕВОЙ были предоставлены все процессуальные документы, на основании которых действовали сотрудники СБУ.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, Н.РУДЬКОВСКИЙ с 9 по 11 февраля 2008 г. находился в месте для временного содержания Отдела обеспечения досудебного следствия СБУ на основании постановления суда и поручения прокурора. Выполняя поручение, 11 февраля сотрудники СБУ доставили обвиняемого в суд.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЕВА 14 февраля заявила о нарушении во время задержания Н.РУДЬКОВСКОГО и неправомерности содержания его в следственном изоляторе СБУ, который существует незаконно.

В тот же день СБУ опровергла это заявление Уполномоченного, отметив, что место для временного содержания Отдела досудебного следствия СБУ функционирует законно.

18 февраля Партия регионов распространила заявление, в котором требовала сменить руководство СБУ в связи с "неправомерностью содержания граждан Украины" в следственном изоляторе СБУ.

"После грубого задержания сотрудниками спецслужбы бывшего министра Николая РУДЬКОВСКОГО всему миру неожиданно стало известно, что в структуре Службы безопасности Украины функционирует тайная тюрьма, где негласно и противоправно содержатся граждане Украины. Эта тюрьма действует вне правового поля и является недосягаемой для общественного контроля", - заявила Партия регионов.