Нунсовец рассказал, как регионал разбил голову бютовцу

Во время драки в Верховной Раде был серьезно ранен депутат-бютовец. Об этом в программе "Re:Акція" на "5 канал" сообщил народный депутат от НУНС Юрий Кармазин.

"Позавчера серьезно ранили депутата из БЮТ. И никто об этом не сообщил. О всяком маразме, что кто-то кому-то покусал руку - сообщали средства массовой информации, серьезно говорили и по телевидению и везде. А то, что человеку разбили голову - и это сделал депутат из регионов, - об этом никто не сказал! Фамилия того депутата, который ударил, есть Саламатин. И я хотел бы, чтобы Янукович принес извинение украинскому народу за это и избирателям, и чтобы сейчас не было двойных стандартов по отношению к тому же Луценко. Луценко подрался с Черновецким - это осуждает господин Янукович. А то, что его член фракции при блокировании бьет в голову очень серьезно человека - это он не осуждает!", - сказал Кармазин.