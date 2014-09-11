Климкин: вопрос о вступлении в НАТО до сих пор поляризует Украину

Такую уверенность в эфире 5 канала высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Gazeta.ua.

Глава МИД отметил, что вопрос НАТО не должен поляризовать общество Украины.

"Сейчас задавать вопрос о вступлении в НАТО - это означает, на самом деле, его отдалять", - считает он.

Климкин поинтересовался, в чем успех последнего саммита НАТО.

"Мы его формулируем слишком абстрактно, говоря об учреждении четырех трастовых фондов, которые будут способствовать повышению стандартов и уровню Вооруженных сил Украины и вообще всего нашего сектора безопасности до уровня НАТО", - отметил министр.

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Он выразил сожаление по поводу того, что одна из главных идей нового сотрудничества Украины и Альянса - программа расширенных возможностей - выпала из украинских СМИ.

"В рамках этой программы у нас будет индивидуальная "дорожная карта", которая соответствует нашим интересам и видению НАТО, каким образом сделать "апгрейд" наших Вооруженных сил", - пояснил Климкин.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко во время саммита НАТО заявил, что некоторые страны НАТО согласились предоставить Украине высокоточное летальное оружие.