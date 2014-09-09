Чубаров призывает кандидатов в депутаты упомянуть в своих программах вопрос Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидера Меджлиса заявил во время брифинга.

"Что касается выборов в Верховную Раду... хотел бы обратиться ко всем политическим партиям, которые идут на выборы и хотят иметь свои представителей в парламенте Украины, я просил бы их всех в своих программах отметить крымскую ситуацию... и конкретные меры по возвращению Крыму Украина, по защите прав человека", - сказал он.

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