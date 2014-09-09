Чубаров призывает кандидатов в депутаты упомянуть в своих программах вопрос Крыма
15:36, 09 сентября 2014Политика
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Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал кандидатов в народные депутаты указать в своих программах конкретные меры по возвращению Крыма и по защите прав человека на полуострове.
Чубаров призывает помнить о Крыме / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидера Меджлиса заявил во время брифинга.
"Что касается выборов в Верховную Раду... хотел бы обратиться ко всем политическим партиям, которые идут на выборы и хотят иметь свои представителей в парламенте Украины, я просил бы их всех в своих программах отметить крымскую ситуацию... и конкретные меры по возвращению Крыму Украина, по защите прав человека", - сказал он.
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