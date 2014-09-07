Если перемирие провалится, Украину может ожидать военное положение - СМИ

Если перемирие провалится, Украину может ждать военное положение, а вместе с ним - комендантский час, запрет собраний, ограничения в работе телевидения и интернета, невозможность получить кредиты и оружие из-за границы, сообщает ТСН.

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В СНБО заявляют, что речь об отмене режима перемирия пока не идет.