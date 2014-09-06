Семенченко: "Айдар" попал в засаду спецназа, погибли 11 бойцов

Об этом сообщил на своей странице в соцсети комадир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Перемирие продолжается. Земля пухом", - написал он.

Как сообщалось, накануне часть 2-й роты батальона "Айдар" из Волыни попала в засаду российского спецназа. Об этом сообщил координатор самообороны Майдана Волыни Андрей Хведчак. По его словам, все бойцы погибли.