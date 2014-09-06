Семенченко: "Айдар" попал в засаду спецназа, погибли 11 бойцов
21:41, 06 сентября 2014Политика
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Добровольческий батальон "Айдар" попал в засаду российского спецназа, в результате чего погибло 11 бойцов.
REUTERS
Об этом сообщил на своей странице в соцсети комадир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
"Перемирие продолжается. Земля пухом", - написал он.
Как сообщалось, накануне часть 2-й роты батальона "Айдар" из Волыни попала в засаду российского спецназа. Об этом сообщил координатор самообороны Майдана Волыни Андрей Хведчак. По его словам, все бойцы погибли.
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