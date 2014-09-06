Национальная гвардия получит партию БТР-4 на следующей неделе

Об этом сообщил командующий Степан Полторак, передает Еспресо.TV. "За последние 3 месяца мы получили довольно много новейшего оружия, в том числе техники. Мы получили 80 единиц новой техники, я имею в виду БТР-3, БТР-4. Буквально на следующей неделе мы получим очередную партию БТР-4", - заявил Степан Полторак.

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Также он сообщил, что в Национальной гвардиисоздано танковое подразделение, которое в настоящее время проходит обучение. "На сегодняшний день проходит обучение танковых подразделений в Чугуеве и под Киевом", - добавил Степан Полторак.