Боевики уничтожили передовой блокпост "Азова" в 20 км от Мариуполя

Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.

"Россияне уничтожили укрепрайон батальона "Азов" и пограничной службы со стороны Новоазовска. Спасибо генералам, которые два часа обещали артиллерийский огонь по точной наводке, но ничего не сделали", - заявил комбат "Азова" Андрей Билецкий.

"Уничтожена вся наша мизерная техника. Есть двухсотые. Работали плотным огнем благодаря наводчикам-предателям", - добавил он.

Читайте такжеСиловики уничтожили четыре танка боевиков под Мариуполем"Несколько раненых, но никого серьезно", - впоследствии прокомментировал один из руководителей "Азову" Захар Лаврентьев.

В течение пяти часов каждые три минуты под поселком Широкино силовиков обстреливала артиллерия, минометы и "Град", добавил он.