Боевики уничтожили передовой блокпост "Азова" в 20 км от Мариуполя
Боевики уничтожили укрепления батальона "Азов" и пограничной службы со стороны Новоазовска.
Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.
"Россияне уничтожили укрепрайон батальона "Азов" и пограничной службы со стороны Новоазовска. Спасибо генералам, которые два часа обещали артиллерийский огонь по точной наводке, но ничего не сделали", - заявил комбат "Азова" Андрей Билецкий.
"Уничтожена вся наша мизерная техника. Есть двухсотые. Работали плотным огнем благодаря наводчикам-предателям", - добавил он.
Читайте такжеСиловики уничтожили четыре танка боевиков под Мариуполем"Несколько раненых, но никого серьезно", - впоследствии прокомментировал один из руководителей "Азову" Захар Лаврентьев.
В течение пяти часов каждые три минуты под поселком Широкино силовиков обстреливала артиллерия, минометы и "Град", добавил он.