Боевики уничтожили передовой блокпост "Азова" в 20 км от Мариуполя

20:13, 04 сентября 2014
Политика
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Боевики уничтожили укрепления батальона "Азов" и пограничной службы со стороны Новоазовска.

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Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.

"Россияне уничтожили укрепрайон батальона "Азов" и пограничной службы со стороны Новоазовска. Спасибо генералам, которые два часа обещали артиллерийский огонь по точной наводке, но ничего не сделали", - заявил комбат "Азова" Андрей Билецкий.

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"Уничтожена вся наша мизерная техника. Есть двухсотые. Работали плотным огнем благодаря наводчикам-предателям", - добавил он.

Читайте такжеСиловики уничтожили четыре танка боевиков под Мариуполем"Несколько раненых, но никого серьезно", - впоследствии прокомментировал один из руководителей "Азову" Захар Лаврентьев.

В течение пяти часов каждые три минуты под поселком Широкино силовиков обстреливала артиллерия, минометы и "Град", добавил он.

публикацияБатальон специального назначения "Азов" - новая страница.
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