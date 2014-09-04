Порошенко не просил у Польши продать оружие - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом глава Польского государства сообщил после переговоров с Порошенко в Нью-Порте в рамках саммита НАТО. Пресс-конференцию Коморовского транслировало польское телевидение.

"В разговоре с Порошенко такие ожидания не озвучивались", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Польша продавать оружие Украине.

Коморовский отметил, что глава Украинского государства просил Польшу оказать помощь в сфере модернизации украинской армии, что, по его словам, должно состояться после стабилизации ситуации в Украине.

"Президент Порошенко говорил очень решительно о поддержке украинской армии в ее модернизации, восстановлении и перестройке, но после завершения конфликта, ибо возлагает такие надежды на разговоры, которые ведутся, в вопросе прекращения огня", - сказал он.

Читайте такжеНорвегия будет курировать работу одного из фондов НАТО для УкраиныПрезидент Польши также заверил, что польская власть готова оказать такую помощь, подчеркнув, что Польское государство имеет огромный опыт в вопросе модернизации армии, поскольку реформировала свою посткоммунистическую армию по стандартам НАТО.

Как сообщал УНИАН, в конце августа глава Совета национальной безопасности Польши Станислав Кожей заявлял, что польская власть может продать украинцам необходимое вооружение для борьбы с террористами, если власти Украины попросит об этом.